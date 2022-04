Présidentielle française : «On ne peut pas se permettre de perdre cinq ans»

A la suite du débat d’entre-deux-tours, la climatologue zurichoise Sonia Seneviratne réagit et alerte sur l’impact d’un «gouvernement nationaliste» dans la lutte contre réchauffement climatique.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont échangé dix-sept minutes sur le climat, le mercredi 20 avril.

Le mercredi 20 avril, les deux candidats à l’élection présidentielle Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont échangé dix-sept minutes sur le climat sur plus de deux heures trente de discussion. Dans le cadre de ce débat, le «Courrier International» a interviewé Sonia Seneviratne, professeure de climatologie à l’École polytechnique fédérale de Zurich, auteure de plusieurs rapports du Giec, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

La scientifique a coordonné récemment le chapitre sur les événements extrêmes causés par le réchauffement climatique tels que les sécheresses, canicules et précipitations extrêmes. La Suisse, tout comme la France, fait «partie d’une région de l’Europe centrale et de l’Ouest, particulièrement touchée par ces événements», souligne l’experte avant d’alerter sur l’importance d’agir au plus vite pour limiter le réchauffement climatique.