Depuis près d’un an, les grands concerts et autres festivals ont été reportés dans l’espoir de jours meilleurs. Sauf que les tickets ne contiennent pas, dans les conditions générales, de mention d’un test Covid négatif ou un passeport vaccinal à présenter rapporte le «Tages Anzeiger». «Ce sont plusieurs centaines de milliers de billets qui sont concernés rapporte Thomas Dürr, directeur d’Act Entertainment, une société qui organise de gros événements. On ne peut pas simplement changer les règles.»