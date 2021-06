Annecy (F) : On ne pourra pas acheter d’alcool avant les matches de foot de la France

Après les graves débordements qui ont émaillé la Fête de la musique, lundi soir, le maire d’Annecy a adopté un arrêté frappant tous les points de vente d’alcool à emporter.

Pas question de voir les émeutes et affrontements de lundi soir se reproduire: le maire d’Annecy (F) a pris des mesures strictes, après les graves débordements qui ont vu des centaines de jeunes s’affronter au bord du lac, lors de la Fête de la musique. Alors que l’alcool coulait à flots, les «battle» de danse entre différents groupes ont dégénéré et se sont transformées en rixe. Et quand la police est intervenue, elle a été prise pour cible et a dû dégainer les gaz lacrymogènes, rapporte «Le Dauphiné libéré».