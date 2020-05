États-Unis

«On ne pourra pas se permettre d’en avoir d’autres comme ça»

Ce week-end, le lac des Ozarks (Missouri) a été pris d’assaut par des personnes ne respectant pas du tout les mesures de distance sociale.

«Personne ne se soucie du Covid au lac des Ozarks», a tweeté un présentateur de la chaîne KTVK, dont la vidéo a été vue plus de 15 millions de fois. «Je ne sais même plus quoi dire», a réagi pour sa part Meghan McCain, animatrice et fille du défunt sénateur républicain John McCain. Ces images ont fait réagir les autorités de l’État du Missouri: «Pour être honnête, on ne peut pas se permettre d’en avoir d’autres comme ça», a réagi Clay Goddard, directeur du Département de la santé.