Football - On ne pourra plus fumer à la Tuilière

Le FC Lausanne-Sport s’est associé à Unisanté et au programme national «cool and clean» de Swiss Olympic pour mettre en place une nouvelle norme sans fumée dans l’enceinte de son nouveau stade de la Tuilière.

A partir de ce mercredi, les supporters sont invités à ne pas consommer de cigarettes, de produits de tabac chauffé et de cigarettes électroniques dans l’enceinte principale du stade. Une campagne d’information vient d’être lancée, afin de transmettre ce message via deux clips vidéos. Disponibles sur le site et les réseaux sociaux du LS, ces clips seront diffusés lors de chaque match.