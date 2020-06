On ne pourra plus se régaler chez de Courten

Rédiger un nouveau commentaire

Team Baladin 24.06.2020 à 09:32

C'est une plaie pour les professionnels ces étoiles, ces classements, lorsque c'est bon, succulent, extraordinaire, mauvais, dégueulasse,immangeable ou correct, on le sait, on le saura et c'est toujours le client qui donne son avis, un business d'étoiles fait pour les éditeurs...