Le challenge du youtubeur Fidias fâche les Japonais

Dans cette vidéo, qui totalisait mardi 381’000 vues, ce Chypriote et trois comparses relevaient un défi: faire une course entre eux à travers le Japon, mais en voyageant sans payer. Fidias se cache à un moment dans les toilettes d’un shinkansen, le train japonais à grande vitesse, en faisant semblant d’être malade pour échapper au contrôleur. Puis il change de train et use du même stratagème. On le voit aussi entrer dans un hôtel et se faire passer pour un client pour prendre le petit-déjeuner gratuitement. Les quatre youtubeurs s’amusent aussi à quémander de l’argent à des passants pour payer leurs tickets de transport. «Nous sommes au courant de cette affaire, nous enquêtons sur les faits», a déclaré à l’AFP une porte-parole de la compagnie ferroviaire JR Kyushu, qui opère dans le sud-ouest du Japon. L’entreprise envisage de se tourner vers la police, a-t-elle ajouté.