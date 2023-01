Grève de la fonction publique: «On ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas eu l'indexation des salaires»

Indexation jugée trop faible

La première journée de revendication s’était tenue en décembre dernier, avec une forte présence du corps enseignant. L’annonce du Conseil d’Etat d’une indexation à 1,4 % avait suscité l’ire des syndicats, estimant cette augmentation trop basse, et déclenché le mouvement. Trois collèges avaient dû fermer leurs portes, faute d’effectif professoral suffisant. Côté politique, le groupe du Grand Conseil Ensemble à gauche et POP (EP) soutient le mouvement dans un communiqué. Il estime que le Conseil d’Etat «doit revoir sa position». A droite, l’UDC fustige «une prise d’otage» des parents et des écoliers, due à la mobilisation des enseignants.