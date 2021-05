États-Unis : «On ne sait pas pourquoi ni comment il est arrivé là»

Un impressionnant poisson vivant normalement dans les profondeurs sombres des océans s’est échoué sur une plage californienne, vendredi.

«Le fait de voir un tel poisson est très rare, et on ne sait pas comment ni pourquoi il s’est retrouvé sur le rivage», peut-on lire sur Facebook. Le poisson-football du Pacifique est l’une des plus de 200 espèces de poissons-pêcheurs dans le monde, explique CNN. Ses dents sont pointues et acérées comme des éclats de verre et sa «grande bouche est capable d’aspirer et d’avaler des proies de la taille de son propre corps», expliquent les parcs californiens. La taille de la créature et la tige au-dessus de sa tête ont permis aux scientifiques d’identifier son sexe.