Quel drôle de début de course. Les trois premiers dossards du super-G masculin - dont les Suisses Loïc Meillard et Mauro Caviezel - ont été éliminés. Aucun de ces trois skieurs n’a réussi à trouver comment résoudre l’’enchaînement de deux portes à la réception du saut « Vertigine » . « C’est clair que ce n’est pas facile de gérer un tel passage. J’avais le dossard deux, donc l’info que le premier concurrent était sorti ne m’étais pas remontée quand je suis parti, a relevé Loïc Meillard. On avait constaté que le saut était long à la reconnaissance, mais on ne s’attendait pas à devoir freiner! »

Odermatt abattu

Le Français Johan Clarey, devenu il y a deux ans à Åre le plus vieux médaillé de l’histoire des Mondiaux à 38 ans (23 en super-G), n’a pas réussi à rééditer le coup cette année et était fâché contre la bosse de la discorde. « C ’ était compliqué aujourd ’ hui. Je suis parti avec le frein à main. Car c ’ est la première fois de ma vie que l ’ on me dit qu ’ il faut freiner avant un saut , s’est énervé le skieur Tricolore. Les deux premiers sortis m ’ ont refroidi. J e n’ avais pas envie de me faire mal. Et je n ’ ai pas réussi à gérer. C’était la galère. J’espère que le saut ne sera pas aussi gros avant la descente, car la vitesse sera plus élevée».