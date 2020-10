Au lendemain de la victoire de l’Argentine sur la Bolivie à La Paz (1-2), la scène finale de la rencontre a été analysée en boucle dans tous les médias sud-américains. À 3460 mètres d’altitude, le sang s’échauffe plus rapidement. Et celui du capitaine de l’Albiceleste n’a fait qu’un tour lundi soir. Il s’en est pris à Lucas Nava, l’assistant de Cesar Farias en équipe nationale bolivienne. Le capitaine adverse, Marcelo Moreno Martins, s’en est également mêlé.

Lionel Messi a lancé un mémorable: «Le c*** de ta mère, qu’est-ce qui ne va pas chez toi, le chauve?» Après avoir été séparés par Nicolas Domínguez et Nicolas Tagliafico, la Pulga est revenue parler à Lucas Nava et il a été très clair: «Tu as crié tout le match, idiot. Pourquoi tu fais des histoires? Tu fais des histoires. Du banc, vous criez sur nos jeunes. J’ai aussi perdu ici et nous n’avons pas fait d’histoires.»