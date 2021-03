Une scène surréaliste s’est produite récemment dans un bus des transports publics de Winterthour (ZH). Sur une vidéo, qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, on voit un passager inconscient, couché par terre. A un moment, le chauffeur s’approche, le soulève, puis le laisse retomber avant de rejoindre sa cabine.

Contactée, la société des transports publics confirme les faits. «Un passager a perdu connaissance mardi et est tombé de son siège», informe la porte-parole Marlen Schellmann. Selon elle, le chauffeur s’en est aperçu et est donc allé voir la personne en question. Elle concède: «La manière de s’occuper du passager n’est pas appropriée.» La porte-parole ajoute cependant que l’employé était «dépassé» par la situation. «Nous avons discuté avec le chauffeur et il suivra une formation supplémentaire.» Marlen Schellmann note que tout le personnel suit régulièrement des cours de premiers secours. «Le dernier cours a eu lieu récemment.»