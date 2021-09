Genève - «On ne veut pas d’enfants au poste de police pour une trott électrique»

Après les trottoirs, les routes et les pistes cyclables, les écoles constituent le nouveau théâtre d’opération de la police cantonale en matière de trottinette électrique. Le boom de ces engins, leur potentielle dangerosité et les règles d’utilisation méconnues ont poussé les forces de l’ordre à aller plus loin que les contrôles et la sensibilisation effectués sur la voie publique. Elles profitent de la rentrée scolaire pour lancer une campagne, particulièrement pour les 13-15 ans du Cycle d’orientation, mais aussi au primaire.