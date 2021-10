Le Croc’The Rock veut fidéliser son public

Deux nouveautés au menu

Des DJ rythmeront les pauses entre chaque concert. Originalité, ils font partie des organisateurs du Palp Festival (VS), des Georges (FR) et du Nox Orae (VD). «On aime participer à ces événements. On s’identifie à eux en matière de programmation. Les inviter chez nous a pour but de favoriser les échanges. Il n’y a aucune contre-affaire, c’est purement amical», décrit Thierry Martin. Autre nouveauté de 2021, le Croc’the Rock a monté une expo photo qui retrace les neuf éditions passées. Au total, 21 images, réalisées par plusieurs photographes, seront exposées dans le foyer de la salle. Il sera possible de les acheter.