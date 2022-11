Qatar 2022: «On ne voit pas d’effet boycott sur les audiences de la RTS»

Depuis quarante-huit heures, les premières audiences commencent à tomber gentiment chez nos voisins. Il y avait par exemple plus de 12 millions de téléspectateurs pour regarder en prime time (20h) l’entrée en lice de l’équipe de France, championne du monde en titre, contre l’Australie (4-1), mardi sur la chaîne du service public TF1. Un chiffre comparable avec celui de 2018.

Légère baisse TV

Qu’en est-il en Suisse romande depuis dimanche? On a posé la question vendredi matin par téléphone à Massimo Lorenzi. «Je n’ai pas encore les chiffres, a toutefois répondu le rédacteur en chef des sports de la RTS. Mais comme ça, au feeling, je ne pense pas que nous soyons dans le même cas que les Allemands. Ce n’est qu’une intuition, en attendant des mesures précises.»

Contacté vendredi après-midi, Christophe Minder annonce des audiences TV en légère baisse sur ce début de Mondial qatari. Mais les audiences digitales – le site et l’application RTS Play TV – sont en hausse. «Cette tendance est principalement indue aux horaires, note le porte-parole du marketing et de la communication à la RTS. Parce qu’en 2018, il n’y avait pas de matches à 11 heures ou 14 heures.»

Si l’on compare un peu les époques, on se rend compte que les Suisses se sont plus mobilisés pour le match face au Cameroun jeudi à 11 heures (audience moyenne TV de 178’000 personnes et une part de marché de 73%) que lors de la rencontre d’ouverture de l’Euro 2020 face au pays de Galles (164’000, 64% de part de marché), qui n’était pourtant pas à une heure de bureau mais un samedi à 15h.