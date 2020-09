La mission des gardes-chasse est de protéger les animaux sauvages. Cependant, comme le rapporte «Blick» , trois d’entre eux sont suspectés de braconnage dans le canton du Valais. Des procédures pénales sont actuellement en cours contre un garde-chasse toujours en activité. L’homme est accusé de détenir chez lui deux aiglons , indique «Le Nouvelliste», et d’avoir illégalement tiré sur un cerf, dans une zone où la chasse était interdite. Dans le courant du mois d’août, une plainte pénale contre inconnu a d’ailleurs été déposée pour un braconnage présumé de lynx. Elle a été transmise au Ministère public par le Service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF)

«Blick» a également publié une photo montrant l’accusé avec un lynx mort dans ses mains. Or, malgré des conditions idéales, il n’y a pas de lynx vivant dans le sud du Valais. On soupçonne depuis longtemps que les braconniers tuent ces bêtes, pourtant protégées en Suisse, dès leur arrivée dans le canton. Le garde-chasse incriminé aurait également ordonné aux chasseurs d’abattre des lynx. «Il a dit que c’était notre travail, de détruire les prédateurs en Valais», a confié un chasseur désirant rester anonyme.

«Un bon lynx est un lynx mort»

Outre le garde-chasse toujours en activité, deux autres individus seraient également impliquées. L’un d’entre eux officie toujours comme garde-chasse de réserve. Et aurait dit à deux photographes animaliers: «On ne voulait pas de lynx, alors on les abattait». Concernant la troisième personne soupçonnée, un paysan du coin raconte: «Il a tué un lynx alors qu’il était garde-chasse. Et le disait à tous ceux qui voulaient l’entendre». Et à présent, à titre privé, il continue de se promener avec son fusil «avec le rêve d’éliminer encore beaucoup d’autres prédateurs».