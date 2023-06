Alain Berset en 5 punchlines: son style va manquer

Le conseiller fédéral démissionnaire s’est parfois illustré avec des phrases insolites. Petit best of sous forme d’hommage.

Adulé par certains et haï par d’autres, le Fribourgeois Alain Berset a marqué le Conseil fédéral de son empreinte. Vanessa Travasci

En prenant sa retraite du Conseil fédéral à l’âge de 51 ans, Alain Berset passerait presque pour un jeunot. Forcément, son ton était parfois un tout petit peu plus libre que ce qu’on a l’habitude de voir en Suisse. Ajoutez à cela qu’il a été en première ligne durant toute la pandémie de Covid en tant que ministre de la santé et cela donne quelques phrases insolites, dont certaines ont franchi nos frontières nationales.

Forcément, la plus connue, la voici:

Il faut agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire Le 16 avril 2020, en conférence de presse, à propos du processus de «déconfinement».

Une agence fribourgeoise en a même fait un t-shirt, qui a cartonné à l’époque. A l’heure du bilan, 20’336 exemplaires ont été vendus et 179’000 francs ont été récoltés pour la Chaîne du bonheur. Pas mal, pour une phrase sortie une seule fois en conférence de presse.

Le t-shirt imaginé pour l’occasion. Photomontage Stemutz

On n’est pas des bisounours au Conseil fédéral. On n’est pas des Barbapapas! Le 21 décembre 2022, sur la RTS, à propos de la collégialité au sein du Conseil fédéral.

Au moment d’entamer sa deuxième année de présidence de la Confédération, Alain Berset se fait cuisiner sur sa longévité et sur l’ambiance au sein du gouvernement. Le Fribourgeois se montre alors plutôt old school pour son âge avec des références à des dessins animés d’un autre âge. Les Bisounours et les Barbapapas, voilà qui ne doit pas beaucoup parler à nos plus jeunes lecteurs. Mais on comprend l’idée…

Pour ceux qui ne connaissent pas les Bisounours. Matid Ahmeq/wikipedia

Il appartient aux historiens d’écrire l’histoire, pas à moi. On verra ça plus tard. Le 29 avril 2020, dans «L’Illustré», sur la portée des décisions prises par le Conseil fédéral.

Au printemps 2020, la Suisse était comme paralysée. Petit rappel: interdiction de se réunir à plus de cinq personnes, lieux publics fermés et télétravail pratiquement obligatoire. Voilà qui avait tout d’une décision historique. Mais quand on lui a posé la question, Alain Berset a envoyé cet uppercut verbal à son interlocuteur. Chacun son job!

Les gens vivent de francs et de centimes à la fin du mois et pas de concepts ou de principes. Le 1er janvier 2023, sur swissinfo.ch. Il évoque la réforme de l’AVS, son autre gros chantier.

Décidément, les meilleures punchlines du Fribourgeois tombent quand on lui pose une question chaude. Et après le Covid, on peut avancer que le dossier de l’AVS a été celui qui l’aura le plus fait suer. Plusieurs projets de réformes ont été initiés, discutés, soumis au vote. Faut-il travailler plus longtemps? Jusqu’à quand? Et les femmes dans tout ça? Voilà pourquoi le conseiller fédéral a recentré le débat sur les fins de mois des retraités. Argument facile et un rien démago, mais on ne peut pas dire que c’est faux.

Je ressens une frénésie guerrière dans certains milieux. Le 11 mars 2023, dans la «NZZ» à propos de l’exportation d’armes suisses en Ukraine. Il a suscité une vague d’indignation.

On termine avec la plus actuelle des polémiques. C’était il y a trois mois, dans un entretien avec la presse alémanique. Le socialiste taclait, sans les nommer, certains milieux trop favorables à son goût à ce que des armes suisses soient utilisées sur le front ukrainien. La droite avait hurlé au scandale, forçant le conseiller fédéral à revenir sur ses propos par la suite.