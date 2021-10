Manifestation syndicale à Genève

«Les patrons veulent toujours plus, mais nous, on reste payé pareil», lâche Armando. Tout juste descendu du train provenant du Valais, Rui acquiesce: «Il y a trop de pression.» Les deux compères ont rejoint samedi à Genève la journée de mobilisation nationale organisée par les syndicats. Des défilés ont aussi eu lieu à Zurich, Berne, Olten et Bellinzone. En tout, ils ont réuni plus de 12’000 personnes, selon Unia.