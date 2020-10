Val-d’Illiez (VS)«On n’est pas passés loin d’un drame»

Le rocher était plus gros que les roues des vélos des deux enfants.

Un père de famille de Val-d’Illiez a eu la peur de sa vie, samedi passé en fin de matinée . «Un gros rocher a dévalé la forêt en amont de notre chalet. Il a rebondi sur la route communale, puis sur le capot de notre voiture pour finir contre le cadre de la porte de notre maison», explique-t-il. Et le garde forestier, François Vaudan, de confirmer: «Le rocher a dû prendre beaucoup de vitesse, puisqu’il a fait un bond de 5 à 6 mètres avant de percuter la voiture. Et cela ne l’a même pas arrêté!»

Mardi, le garde forestier a mené l’enquête pour savoir d’où était partie cette pierre. Sans succès. «Une personne était en train de couper des arbres plus haut, mais rien ne prouve que c’est lié. Le responsable pourrait aussi être un cerf ou tout simplement un mouvement de terrain. À ce stade, je dirais que c’est de la faute à pas de chance.»

Pourtant, la famille en a eu beaucoup, de la chance: le rocher s’est finalement écrasé à environ 30 centimètres d’une porte vitrée de leur logement, derrière laquelle les deux petites filles jouaient tranquillement. «On n’est pas passés loin d’un drame. Les conséquences auraient pu être catastrophiques», estime François Vaudan. Le père des deux enfants indemnes relativise lui aussi: «Heureusement, nous n’avons eu que des dégâts matériels: une voiture bien amochée, deux trottinettes pliées et le cadre de la porte brisé par le choc.»

Compte tenu du fait qu’il n’y a pas eu de blessé, il n’y aura pas davantage d’investigations. «J’espère juste que les personnes potentiellement impliquées s’arrangeront en bonne intelligence», glisse le garde forestier. Avant de souligner: «Il est de plus en plus fréquent que des rochers se détachent de la sorte. Il y a peu, c’est une voiture occupée qui a été percutée, et le conducteur est décédé.»