«La présence de symptômes moins fréquents comme des douleurs musculaires, maux de tête, sensation de fatigue généralisée, rhume, symptômes gastro-intestinaux et éruptions cutanées ne qualifie plus au test du CoVID-19», lisait-on. Seule exception: en cas de contact étroit avec une personne testée positive ou si le test est prescrit par un médecin.

Cible favorite de médias et d’internautes alémaniques, le canton de Vaud (ou «Corona-Hotspot», selon les termes utilisés outre-Sarine) en a pris pour son grade. A côté des éternelles railleries sur la gestion de la pandémie des cantons romands, des experts se sont néanmoins alarmés. «Cette décision est incompréhensible. Elle va exactement dans la mauvaise direction» a par exemple estimé l’épidémiologiste Marcel Salathé. «Je ne serais pas surprise si nous en arrivions, avant Noël, à un point où il faille parler d’un deuxième confinement, même partiel», a quant à elle estimé la virologue Isabella Eckerle.

S’adapter et anticiper l’hiver

Or, selon la RTS, Vaud n’a pas baissé les bras face à l’augmentation des cas, comme l’ont interprété un peu rapidement des médias alémaniques. Il n’a fait que s’aligner sur la pratique en vigueur dans les autres cantons romands. Fribourg et Genève ne recommandaient déjà plus les tests aux personnes souffrant de symptômes «mineurs». Quant à Neuchâtel, il ne l’avait jamais fait. A noter que le Valais, qui poursuivait toujours la même politique que le canton de Vaud, vient également de mettre à jour ses critères.