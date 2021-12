Présidentielle française : «On nous disait enterrés, divisés, perdus. Mais nous sommes de retour»

Valérie Pécresse, la candidate LR à la présidentielle française, a tenu son premier vrai meeting de campagne samedi à Paris.

Objectif «victoire» : au terme d’une semaine consacrée à consolider l’unité de sa famille politique, Valérie Pécresse tenait samedi son premier grand discours de campagne, avec un projet «radical» mêlant ordre, liberté et «fierté française».

«Gaulliste, libérale et sociale»

«Il y a quelques semaines, on nous disait enterrés, divisés, perdus. Mais nous sommes de retour, en ordre de bataille, pour la victoire», a lancé la candidate LR à la présidentielle , en se présentant comme «gaulliste, libérale et sociale».

Dans un hommage appuyé, elle a salué ses anciens rivaux à la primaire Eric Ciotti, Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin, à qui elle a rendu visite l’un après l’autre cette semaine, et qui «ont fait des choix d’hommes d’Etat» en la soutenant avec «panache, loyauté et amitié».