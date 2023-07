Nordine Salhi«On nous dit que «Les Déguns 2» est meilleur que le 1er»

Les Déguns – mot utilisé à Marseille et qui signifie «personne» ou «individu sans importance» – c’est d’abord une websérie qui a fait un carton sur YouTube entre 2014 et 2017. Nordine Salhi et Karim Jebli, créateurs de cette fiction, ont ensuite emmené leurs personnages sur grand écran avec un premier film sorti en 2018. Dès le 26 juillet 2023, les spectateurs découvriront la suite, simplement intitulée «Les Déguns 2». Karim se remettant doucement d’une tentative de meurtre qui a eu lieu en juin 2023, c’est son complice qui a répondu à nos questions.

Qu’est-ce qui vous a motivés Karim et vous à faire un deuxième film?

Le succès du premier (il rit). On s’est rendu compte qu’il y avait une attente. La semaine de la sortie des «Déguns», en 2018, on recevait des milliers de messages nous demandant quand arrivait la suite.

Plusieurs candidats emblématiques des «Marseillais» comme Paga, Greg, Maeva ou encore Victoria, apparaissent dans «Les Déguns 2». Comment les avez-vous convaincus?

Quand on a eu l’idée de faire participer nos personnages à une émission de téléréalité, avant de la mettre dans le scénario, je les ai tous appelés pour leur demander s’ils avaient envie de tourner avec nous et tout le monde a répondu favorablement. Ensuite, on a écrit la séquence. Le tournage s’est superbien passé, ce n’était pas des rôles de composition pour eux.

Le film compte un nombre impressionnant d’invités: Zaho, Soprano, Fianso, Fred Musa, RK, pour ne citer qu’eux. Comment les avez-vous choisis?

On a privilégié les gens qui avaient déjà joué déjà dans la série, comme Soprano, Fianso, Soolking, Stéphanie Durant. Pour les autres, ça s’est fait naturellement. Quand on a fini d’écrire le script, on les a appelés. On me parle souvent des invités en interview, comme si c’était compliqué d’avoir ces gens, alors que franchement, la chose la plus facile sur ce tournage, ça a été de réunir ce beau casting. On a la chance qu’Hyper Focal, notre société de production, ait une structure de rap, ça nous a aidés.

Qu’est-ce qui a été le plus difficile alors?

De nous gérer (il éclate de rire). Pour moi, rien n’a été difficile, mais si vous demandez à la production, on vous répondra que c’était de gérer Karim et Nono.

Vous avez présenté le film lors de plusieurs avant-premières. Quels ont été les retours?

On a reçu un très bon accueil. Les gens nous disent que le film est beaucoup mieux que le premier et beaucoup plus dans l’ADN de la série.

Comment va Karim aujourd’hui?