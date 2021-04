L’action en images et les explications de l’organisatrice.

C’est au milieu d’un ballet de voitures que s’est tenue la 2e édition de l’action Déparque samedi matin. Une dizaine de personnes issues de divers collectifs écologistes, notamment Extinction Rebellion (XR) et la Grève du climat, ont pris possession de 8 places sur le parking de la place du Marché, pour y tenir des ateliers tricot, hôtels à insectes ou encore pour discuter. Discuter de quoi? De ce qu’on pourrait faire à la place de ces places de parc, ou de comment transformer le monde pour y laisser plus de place à l’humain et à la nature. Des discussions résumées dans le reportage ci-dessus.