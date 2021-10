ESSAI – On oublie le cuir dans le nouveau Volvo C40 Recharge!

Peu de constructeurs automobiles abordent la mobilité électrique de façon aussi engagée que Volvo. Dans quatre ans, le constructeur suédois vise à offrir une gamme électrique qui devrait porter les modèles à batterie à 50% des ventes et à 100% d’ici 2030. Après cela, les moteurs thermiques et hybrides rechargeables seront de l’histoire ancienne en ce qui concerne Volvo. En début d’année, le XC40 Recharge a ouvert la voie en matière de mobilité zéro émission. Il est désormais suivi par son dérivé coupé, le C40 Recharge. Le petit frère décalé est le premier modèle de Volvo à être proposé exclusivement en version électrique.

Visuellement, Volvo lui a donné un nouveau visage. L’avant du C40 Recharge affiche une calandre pleine et un encadrement de la couleur de la carrosserie et bénéficie d’un toit noir contrasté. Une autre nouveauté sont les phares LED à pixels.

Pas de cuir dans l’habitacle

Au niveau du tableau de bord, le C40 Recharge diffère très peu du XC40. L’agencement réduit avec peu de boutons et d’interrupteurs incarne le design nordique épuré, aux lignes claires, mais somme toute très agréable. Volvo renonce entièrement au cuir et mise sur des matériaux fabriqués à partir de plastique recyclé et de textiles MICROTECH. Les tapis ont notamment été fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées.

Vous ne trouverez pas de bouton de démarrage dans le C40. Le véhicule enregistre si le siège du conducteur est occupé et si ce dernier a la clé appropriée dans sa poche. Il suffit de s’asseoir au volant, d’appuyer sur la pédale de frein et d’enclencher la vitesse D pour vous élancer sur la route. Rien de plus simple! Le C40 est équipé d’un moteur électrique de 150 kW sur chaque essieu, développant une puissance totale de 300 kW (408 ch). Le couple est de 660 Nm et développe toute sa force au pied levé, comme il est d’usage avec les moteurs électriques.