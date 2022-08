CONSEILS D’EXPERTE: On parie que vous appliquez mal votre correcteur anticernes?

De Doja Cat à Selena Gomez en passant par Billie Eilish, Melissa Murdick voit régulièrement passer sous son pinceau les plus grandes stars de Hollywood… et constate tout aussi régulièrement trois erreurs fréquemment commises en matière d’application du correcteur anticernes.

1. Appliquer peu de matière

2. Utiliser un correcteur de couleur

3. Tenir compte de la forme de son visage

La troisième erreur souvent constatée est la ligne au coin externe de l’œil, censée avoir un effet liftant. Certes, ce n’est pas totalement faux et cela fonctionne à merveille pour les personnes au visage fin. Mais «cette ligne a tendance à élargir visuellement le visage et ne convient donc pas à tout le monde», précise Melissa Murdick. Selena Gomez en est un bon exemple. «Chez Selena, cette zone est déjà la partie la plus large de son visage, dit-elle. Il ne me viendrait donc pas à l’idée d’accentuer cette zone pour la mettre encore davantage en valeur.»