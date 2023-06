Le gaspillage alimentaire peut être évité, à condition que les aliments soient correctement stockés. Or, rares sont les personnes à le faire.

Conservation : On parie que vous ne savez pas comment conserver l’huile d’olive?

Vous avez le sentiment que la moitié de vos courses de la semaine finit à la poubelle au bout de quelques jours? Vous n’êtes pas le/la seul(e). Selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), en Suisse, environ un tiers des aliments comestibles est gaspillé entre le champ et l’assiette, souvent en raison de leur mauvais stockage. Or, cela peut être évité en adoptant la bonne méthode de conservation. C’est bénéfique sur le plan gustatif, environnemental et financier.

Ce fruit n’a pas sa place dans le réfrigérateur

Pour beaucoup, tous les fruits et légumes se retrouvent au réfrigérateur, alors que certains d’entre eux n’y ont clairement pas leur place. Les tomates, par exemple, perdent leur arôme et ont tendance à moisir plus vite lorsqu’elles sont conservées à une température trop basse.

Vos tomates n’ont strictement rien à faire au réfrigérateur. PEXELS/ PIXABAY

Les tomates se conservent idéalement dans un lieu frais, tel qu’une cave ou un garde-manger, à une température de 15°C. Il en va de même pour la plupart des légumes riches en eau, comme les concombres, les courgettes, les poivrons ou les aubergines.

Gare aux pommes!

Ces aliments ne devraient toutefois pas être stockés à proximité immédiate des pommes, qui en accélèrent le processus de maturation. Il en va de même pour les autres fruits, qu'il est préférable de ne pas placer dans une corbeille contenant des pommes.

Les bananes sont particulièrement sensibles à l'éthylène, le gaz de maturation contenu dans les pommes. On placera, en revanche, une pomme à côté d’un avocat pour le faire mûrir plus vite.

Pour faire mûrir un avocat plus vite, il est conseillé de le placer à côté d’une pomme. PEXELS/ RON LACH

Les agrumes et le réfrigérateur ne font pas bon ménage. En effet, les citrons, les oranges, les mandarines, etc. ne supportent pas le froid et devraient plutôt être conservés dans un lieu frais et aéré, à température ambiante. Cela vaut d’ailleurs aussi pour les agrumes entamés.

Le pain moisit plus vite dans un emballage plastique

Pour prolonger la durée de conservation du pain et autres produits de boulangerie, il convient de les stocker dans un contenant en terre cuite, par exemple, à l’abri de l’air. Lorsqu’ils sont conservés dans un contenant hermétique en plastique, ils ont tendance à moisir plus vite.

Il est déconseillé de conserver le pain dans un contenant en plastique. PEXELS/ PIXABAY

Le pain finit souvent par être jeté parce qu’il est dur. Pour éviter ce gaspillage, il suffit de couper, immédiatement après son achat, la meule en plusieurs parts que l’on va congeler. Il suffit de le décongeler selon ses besoins.

L’huile d’olive à côté de la cuisinière

Garder l’huile d’olive ou de tournesol à portée de main lorsqu’on cuisine en la plaçant de façon permanente à côté de la plaque de cuisson peut avoir un côté pratique, mais ce n’est pas bon pour l’huile. En effet, une exposition trop fréquente à la chaleur réduit sa durée de conservation.

Les huiles végétales se conservent mieux lorsqu’elles sont placées dans une bouteille en verre, dans un endroit frais et à l’abri de la lumière, loin de toute source de chaleur.

Oignons et pommes de terre ne font pas bon ménage

Il est très fréquent de voir des pommes de terre stockés à côté d’oignons. Or, il vaut mieux éviter de le faire, car les oignons absorbent très vite l’humidité des pommes de terre et pourrissent donc plus vite.

Il est préférable de ne pas stocker ensemble des oignons et des pommes de terre. PEXELS/ MARKUS SPISKE

Retirer les fanes des légumes-racines

Les légumes-racines tels que les radis, les carottes, les choux-raves ou les betteraves rouges doivent être conservés au réfrigérateur. Au préalable, il convient toutefois de retirer leurs fanes, qui retirent beaucoup d’eau aux racines (donc au légume proprement dit) et les dessèchent.

Il est donc préférable de stocker les légumes-racines dénués de leur feuillage dans un saladier ou enveloppés dans un torchon humide, dans le bac du réfrigérateur. Il ne faut pour autant pas jeter les fanes et les feuilles à la poubelle: elles peuvent parfaitement servir à agrémenter vos salades ou à la préparation de pestos et smoothies.