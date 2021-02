La fiesta étudiante interrompue par la police au petit matin samedi dernier à Neuchâtel continue de faire parler d’elle. Les locaux qui ont accueilli la centaine de fêtards sont gérés par la société d’étudiants Neocomia. Logiquement, tous les regards se sont tournés vers elle. Son président dément toutefois ce mercredi dans «Arcinfo» tout lien entre la fête et sa société. Il parle même d’abus de confiance. «Ce n’est pas notre société qui a organisé la fête en question, mais un groupe de copains auxquels nous avions déjà prêté nos locaux et avec lesquels ça s’était bien passé jusque-là, explique-t-il. Nous pensions bien qu’il y aurait plus que cinq personnes, mais jamais nous n’avons imaginé qu’il y aurait autant de monde et que ça allait dégénérer ainsi.»