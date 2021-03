Sécurité informatique : On peut cacher des fichiers dans les tweets

Un expert a démontré qu’on pouvait écouter le tube culte de Rick Astley après avoir renommé une image publiée sur Twitter.

Répondant au nom de stéganographie, cet art de cacher des messages secrets dans des choses anodines en apparence est bien connu des experts en sécurité et des criminels pour placer des codes malveillants. «Je ne pense pas que cette technique soit particulièrement utile pour les attaquants, car les techniques de stéganographie d’image plus traditionnelles sont plus faciles à mettre en œuvre (et encore plus furtives)», a commenté David Buchanan sur le site spécialisé.