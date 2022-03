innovation cosmétique - On peut désormais dormir avec son blush

Le BYO Blush de la marque américaine Youthforia est devenu, en quelques semaines, un des produits préférés des influenceuses beauté . Sur TikTok , sa teinte qui s’accorde à chaque carnation est vantée autant que sa spécificité: pas besoin de se démaquiller, on peut le laisser pour aller au lit. En effet, ce produit, qui est vendu 35 francs, contient des pigments naturels pour la journée et des ingrédients de soin qui se diffuse pendant la nuit.

À base d’aloe vera (anti-inflammatoire), d’huiles de jojoba et de tournesol (hydratant et nourrissant), il est sans silicone ni parfum et végane. Le liquide vert s’adapte au pH de la peau. Le blush se fond pour un résultat naturel et lumineux, d’après les utilisatrices. Également destiné aux peaux sensibles, il peut aussi s’utiliser sur les lèvres ou les paupières.