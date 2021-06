Suisse : On peut donner son sang même si l’on est vacciné

Se faire prélever ses plaquettes et son plasma ne diminue pas la production d’anticorps.

Responsable de la campagne vaudoise de vaccination, le professeur Blaise Genton est rassurant: «Donner son sang n’affaiblit pas la réponse immunitaire du vaccin ARN messager. Les cellules produisant les anticorps sont plutôt dans la moelle. Et le système immunitaire garde en mémoire la possibilité de les fabriquer en cas d’exposition à un pathogène et les produira au moment voulu.» La Croix-Rouge permet le don du sang deux jours après les injections contre le coronavirus, sauf en cas d’effets secondaires comme la fièvre. Quant aux vaccins contre d’autres maladies, elle recommande d’attendre quarante-huit heures pour la plupart (tétanos, rage, oreillons), deux semaines pour l’hépatite B, quatre semaines pour la fièvre jaune et le choléra, et une année entière si l’on a été vacciné contre la rage, le tétanos et l’hépatite B après y avoir été exposé.