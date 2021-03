Cette ombre à paupières va à ravir à unetelle, mais ne convient pas à cette autre. Ces joues rougissantes appellent une certaine nuance de fond de teint, cette peau matte une autre. En matière de maquillage, il n’y a pas de vérité universelle. Heureusement, la technologie permet aujourd’hui de faciliter la recherche de publications adaptées. La preuve avec une fonctionnalité de Pinterest que les utilisatrices et utilisateurs du site en Suisse peuvent désormais employer. Elle était déjà disponible pour les internautes américains, depuis 2020. Il s’agit d’un filtre qui permet de définir sa couleur de peau. Le but: proposer les publications les mieux adaptées.

On remarque toutefois que le filtre ne fonctionne pas correctement. Par exemple, en cherchant une couleur en plus de termes tels que «maquillage» ou «rouge à lèvres», la fonction permettant la sélection de la carnation ne s’affiche plus. Dans un communiqué de presse, Pinterest reconnaît le problème: «Il reste encore beaucoup à faire et nous faisons tout notre possible pour que notre plateforme inclue et représente tout le monde.»