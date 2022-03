Une famille tombe d’un balcon à Montreux – «On peut invoquer la piste du délire familial ou peut-être d’une secte»

Montreux, le 24.03.2022. Cinq corps ont été retrouvés sur la chaussée à proximité du casino. Quatre personnes sont mortes et une est encore en vie. Toutes sont tombées du 7e étage d'un immeuble.

De nombreuses questions qui entourent la chute de cinq personnes depuis le 7e étage d’un immeuble montreusien restent sans réponse. Un homme, deux femmes et une fillette de huit ans sont décédés, un adolescent de 15 ans se trouve dans un état critique, le voisinage est sous le choc. Voilà pour les faits.

Un suicide collectif? Le docteur Laurent Michaud, médecin adjoint au service de psychiatrie de liaison du CHUV, explique: «Le suicide à plusieurs c’est très rare. On peut invoquer la piste du délire familial ou peut-être d’une secte. On se souvient de l’histoire du Temple solaire. Il faut que l’emprise groupale soit très forte.»

Plusieurs facteurs

Si le suivi de la scolarisation à domicile du fils de 15 semblait poser problème, sa sœur de 8 ans n’était même pas connue des services du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, a révélé jeudi soir le «19h30» de la RTS. Le Département précise que seules deux dénonciations pour non-respect des règles de scolarisation à domicile ont été effectuées ces cinq dernières années.

Le docteur Laurent Michaud nuance le lien de cause à effet entre le passage des gendarmes et la chute fatale: «Il y a peut-être une coïncidence finale avec cette visite de la police, mais le suicide est un acte multi-déterminé. Il y a toujours plusieurs facteurs. Dans ce cas, on peut imaginer qu’il s’agit d’une réponse à la crainte d’une perte qui serait insupportable. Perte de la liberté, de la garde de son enfant, de son travail, le suicide apparaît comme une solution à la souffrance.»