On peut louer la grotte du Grinch pendant les Fêtes

«Je suis parti en voyage en Floride. Vous pouvez dormir dans mon lit, jouer de mes instruments de musique, consulter un livre de ma bibliothèque que vous ne lirez sans doute jamais ou jouer seul-e aux échecs.» Tel est le message de bienvenue du Grinch aux veinards qui pourront loger chez lui durant son absence. Vacasa, société américaine de gestion de locations de vacances, a reconstitué, dans un massif rocheux, la demeure (530 mètres carrés) du triste sire dont le noir dessein consiste à gâcher Noël. L’opération éphémère a été lancée le 13 décembre et se déroulera jusqu’au 27.

«Chaque matin au réveil, vous pourrez vous contempler dans mon miroir, mais, quoi qu’il arrive ne touchez pas mes pantalons et mes chaussures en fourrure verte.» En revanche, les locataires sont invités à consommer les corn-flakes du méchant bonhomme dans sa cuisine et à boire son café. «J’aime vraiment la solitude. Ma maison est loin de tout. Alors assurez-vous d’avoir vos provisions et suffisamment d’essence dans votre voiture.»