Une grande partie des personnes à risque âgées de 75 ans et plus et tous les résidents des maisons de retraite sont maintenant vaccinés, ont récemment indiqué Curaviva (association faîtière des EMS) et Pro Senectute.

Et les dernières données de l'OFSP montrent maintenant un effet dans la tranche d'âge des 80 ans et plus : alors que le nombre total d'infections par le Covid-19 a récemment de nouveau augmenté légèrement, les cas parmi les plus de 80 ans ont diminué. Selon les données de la dernière semaine de février, l'incidence sur 7 jours pour 100 000 personnes dans cette tranche d'âge est passée de 79 cas à 71, alors que dans toutes les autres tranches d'âge, on constate à nouveau une légère hausse.