Mobilité électrique – On peut parfaitement utiliser l’énergie solaire que l’on produit pour alimenter sa voiture électrique

Outre la fascination pour les nouvelles avancées technologiques, c’est plus généralement la conscience écologique qui joue un rôle décisif lors de l’achat d’une voiture électrique. Et ce désir de conduire un véhicules respectueux du climat ne cesse de croître: actuellement, environ 70’000 voitures purement électriques et 200’000 hybrides circulent en Suisse – et ces chiffres augmentent rapidement.