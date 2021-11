Université de Genève : On peut prédire la taille d’une éruption mais pas sa date

Des scientifiques des universités de Genève et Pékin ont mis au point une méthode estimant la quantité de magma explosif s’accumulant sous les volcans.

La taille de l’île au centre du lac Toba, à Sumatra, augmente progressivement, ce qui indique que le volcan est actif et que le magma s’accumule en-dessous.

Des géologues de l’Université de Genève et de celle de Pékin se sont penchés sur l’activité volcanique, en particulier sur les super-éruptions, susceptibles d’avoir des conséquences catastrophiques sur le climat mondial. Aujourd’hui, cinq à dix volcans dans le monde sont capables de produire une telle éruption. Les scientifiques se sont intéressés au volcan Toba, à Sumatra, qui a provoqué deux des plus grandes éruptions connues sur terre: la première il y a 840’000 ans, la seconde il y a 75’000 ans, chacune mesurant 2800 km3, assez pour recouvrir toute la Suisse de 7 centimètres de cendre, et équivalente à 70’000 fois la quantité de magma expulsée à ce jour par l’activité actuelle du volcan La Palma, aux Canaries, en Espagne.