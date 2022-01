Suisse romande – «On peut s’attendre à voir davantage de co-infections ces prochaines semaines»

Mais que les malades se rassurent, on ne leur enfilera pas deux bâtonnets de 15 cm dans les narines. «Nous faisons systématiquement la recherche de grippe et de SARS-CoV-2 sur le même prélèvement», précise Joakim Faiss, collaborateur spécialisé à l’HVS.

«Nette augmentation depuis le 30 décembre»

De plus, lundi, les autorités israéliennes informaient craindre de devoir gérer une double épidémie, après la découverte d’un premier cas de «flurona», autrement dit une infection combinée de grippe et de Covid. Or, plusieurs situations de ce type se sont déjà produites en Suisse romande. «Nous avons enregistré quelques cas anecdotiques de double infection, qui ne semblent pas plus sévères jusqu’à présent. On peut toutefois s’attendre à voir davantage de co-infections ces prochaines semaines au vu de la circulation importante des deux virus concernés», indique l’HVS. Quant à l’HFR: «Un seul patient a eu une PCR positive pour la grippe et le Covid simultanément. Ce dernier n’a pas été hospitalisé.»