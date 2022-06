Economies d’énergie: On peut se passer d’un tiers de notre électricité «sans s’en apercevoir»

Économies d’énergie : On peut se passer d’un tiers de notre électricité «sans s’en apercevoir»

Une alliance d’organisations écologistes présente ses mesures pour la transition énergétique: l’économie et la politique ont aussi leur part de travail à faire.

Le marché actuel n’incite pas à économiser, dénoncent les associations. 20min/Matthias Spicher

«Les solutions sont là, la politique doit maintenant permettre de les réaliser»: lundi, l’Alliance-Environnement (WWF, Pro Natura, Greenpeace, BirdLife et ATE) a présenté son panel de mesures pour la transition énergétique, alors que les craintes de pénuries en hiver s’accroissent.

Or pour l’éviter, on cherche en continu des moyens de produire plus de courant, en oubliant qu’on pourrait aussi facilement en consommer moins. «L’industrie et les ménages pourraient économiser près d’un tiers de l’électricité qu’ils consomment chaque jour sans même le remarquer», disent les associations.

Ne pas blâmer l’individu

«Nous gaspillons l’énergie en la jetant par les fenêtres, puisque les bâtiments sont mal isolés, en la gaspillant dans l’industrie et à cause d’entreprises qui n’exploitent pas leur potentiel d’économie ou enfin, en l’utilisant à tort et à travers dans des appareils qui restent en veille», donne l’Alliance comme exemples. Tout ça, il est possible d’y remédier sans toucher d’un iota à la qualité de vie.

La politique doit maintenant prendre le problème à bras-le-corps pour qu’une vie plus économe soit incitée. Car «la responsabilité en matière de sobriété ne doit pas être déléguée seulement à l’individu. Il est nécessaire de définir un cadre politique et économique», dit-elle.

Prix biaisés

En fait, le monde politique est surtout appelé à mettre en place les moyens pour que la population paie le juste prix de ce qu’elle consomme. «Le prix des activités et produits énergivores devrait couvrir les coûts indirects, afin que ce ne soit pas à la collectivité d’en assumer les frais», dit l’Alliance. En somme, il serait aujourd’hui trop bon marché de détruire la planète, et trop cher de la sauver lors de ses choix d’achats.

On parle ici par exemple des coûts externes, tels que la pollution, qui ne sont pas facturés à ceux qui paient. Parlons avion: quand on paie un billet low cost pour un week-end à la plage, on paie le trajet, mais pas les dégâts à long terme sur l’environnement. L’Alliance rappelle ici sa volonté de créer une taxe sur les billets d’avion, qui aurait selon elle le soutien de la population.

Moins d’énergie mais plus de courant