Réouverture du Louvre

«On peut se retrouver seul devant La Joconde ou La Venus de Milo!»

Après trois mois et demi de fermeture, le Louvre a accueilli ses premiers visiteurs lundi. Mais le nombre de visiteurs est strictement limité. Jean-Luc Martinez, président-directeur du musée parisien, en fait un argument marketing.

Un tête-à-tête avec la Joconde: après trois mois et demi de fermeture, les premiers touristes ont pu s'offrir lundi une visite du Louvre sans foule avec la réouverture à Paris du musée le plus visité au monde, en attendant le retour des touristes étrangers.

Moins d’un quart de l’affluence habituelle

Du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale

Des marquages au sol ont été mis en place pour éviter les attroupements et les touristes patientent avant de s'offrir un rapide tête-à-tête avec Mona Lisa, sans possibilité de retour en arrière. Les agents d'accueil s'assurent que les visiteurs portent bien leur masque et suivent le tracé indiqué.

La Joconde, la Victoire de Samothrace, la Liberté guidant le peuple, le Radeau de la méduse, la Vénus de Milo, les bijoux de la Couronne et autres merveilles... Les salles les plus fréquentées sont ouvertes de même que celles abritant des collections très populaires auprès du public de la région parisienne comme les Antiquités de l'Égypte, de la Grèce et de Rome. Certaines collections – environ 30% – ne seront pas accessibles dans les premières semaines et mois, comme la sculpture française du Moyen-âge et de la Renaissance ou les arts d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques.