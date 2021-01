Jeux vidéo : On peut tricher avec des logiciels antitriche

Le développeur d’un outil pour «Call of Duty: Warzone» a dû revoir sa copie qui avait été détournée de sa mission originale.

Sur le site Eurogamer, Dimitri Shmyko explique avoir apporté des modifications à son logiciel Warzone Companion. Le ratio K/D ne s’affiche qu’après l’échauffement d’avant-match et le ratio moyen n’est visible qu’à la fin du match. Certaines statistiques à mi-match apparaissent désormais sous forme de valeurs relatives et non plus de valeurs absolues. Ces modifications empêchent donc de repérer les tricheurs avant le début du match, mais on peut le faire après avoir commencé la partie.