Roman Doduik présentera son spectacle à Morge-sous-Rire

Quand on a commencé à m’appeler comme ça, j’ai accepté. Il y avait le mot «star», donc j’aimais bien. Et il faut bien reconnaître que dans un premier temps, mon public était principalement composé de très jeunes personnes. Ensuite, j’ai compris que le mot «star» ne me convenait pas du tout. Une star pour moi, c’est quelqu’un qu’on idolâtre, qui brille. Je ne suis pas comme ça. Aujourd’hui, mon public s’élargit de plus en plus. On peut venir voir mon spectacle en famille et en même temps, je ne suis pas T’choupi. Je ne mâche pas mes mots. Je fais des vannes trash si j’ai envie, je parle de ma sexualité si j’ai envie.