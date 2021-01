La famille Bridgerton sait s’amuser: les aînés de la fratrie passent leur temps à courir les bals et autres soirées privées où se mélangent ladies, ducs et vicomtes. Des fêtes qui ont en commun de se dérouler toujours dans des décors somptueux. Certains sont en réalité des musées que chacun peut visiter, tandis que d’autres lieux peuvent être loués pour des mariages.

La maison de la famille Bridgerton se situe dans le sud de Londres. Il s’agit en fait du musée Ranger’s House, qui abrite la collection Wernher, qui comprend plus de 700 œuvres comme des sculptures médiévales, des bijoux ornés, des peintures de la Renaissance… Avant d’être un musée, le manoir a été habité par la noblesse anglaise: lords, comtes et autres ducs y ont vécu.

Autre musée qui a accueilli la série, celui du No1. Royal Crescent, à Bath, dans le sud-ouest de l’Angleterre. Il a été décoré et meublé avec des objets d’époque pour être le plus fidèle possible à la période 1776-1796. Le musée historique fait office de maison des Featherington dans la série Netflix.