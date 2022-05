Suisse: On pourrait bientôt ne plus savoir quelle huile on consomme

Étiquetage : On pourrait bientôt ne plus savoir quelle huile on consomme

Le Conseil fédéral propose d’assouplir les règles sur l’étiquetage de produits alimentaires. Dans certains cas, les huiles utilisées pourraient ne plus être clairement indiquées.

Une liste d’huiles dont «au moins une» est utilisée dans un produit: cela pourrait être possible bientôt en Suisse. AFP

L’huile de tournesol se fait de plus en plus rare (ou chère) et nombreux sont les producteurs dans le secteur alimentaire à commencer à la substituer par d’autres huiles dans leurs produits. La situation pourrait empirer en été. Mais faut-il les contraindre à revoir tout leur étiquetage? Le Conseil fédéral a proposé, mercredi, d’assouplir les règles «afin que ce genre de changements à court terme n’entraînent pas de retards de livraison supplémentaires ou de fausses déclarations».

Il veut laisser à l’industrie trois possibilités en ce qui concerne les huiles: soit apposer un autocollant où sont écrites les modifications des ingrédients, soit un autocollant avec par exemple un code QR qui renvoie aux informations, soit est écrite une liste avec une sélection d’huiles végétales «dont une au moins est utilisée dans le produit fini», sans besoin de dire laquelle, mais en précision que le choix est fait «en fonction de la situation de l’approvisionnement».

Défenseurs des consommateurs inquiets

Il y a plus d’un mois, les organisations de protection des consommateurs avaient pris les devants, sentant que la question allait se poser en Suisse. Et c’est justement cette troisième possibilité qui les inquiétait. «L’emballage doit précisément indiquer le type d’huile. Il ne peut en aucun cas faire figurer une liste de diverses huiles. Un affaiblissement de la transparence envers les consommateurs n’est pas acceptable», disaient-elles dans leur lettre envoyée à la Confédération.

En revanche les autres recommandations des associations ont été suivies par le Conseil fédéral dans sa proposition de mercredi. Ainsi, il ne transigera pas sur tout ingrédient qui peut représenter un danger pour certaines personnes. Hors de question, donc, de ne pas indiquer la présence potentielle d’ingrédients allergènes, par exemple en utilisant de la lécithine de soja au lieu de celle de tournesol.

Que pour l’Ukraine et garanti sans OGM

«Les assouplissements proposés valent uniquement pour le remplacement d’huile et de lécithine de tournesol en provenance d’Ukraine. Ils ne s’appliquent pas non plus aux ingrédients ou substituts qui contiennent des organismes génétiquement modifiés ou en sont issus», ajoute encore le Conseil fédéral. Une consultation éclair est lancée pour qu’une modification légale puisse entrer en vigueur mi-juillet au plus tard.