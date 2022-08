Canicule: «On pourrait faire mieux pour les personnes isolées»

Quelques dizaines de morts de plus que les prévisions maximales, chaque semaine, et même plus de 170 fin juillet; c’est ce que montrent depuis mi-juin, les chiffres des décès de l’Office fédéral de la statistique (OFS) pour les personnes de 65 ans et plus. La canicule a bien causé une surmortalité, même si les observateurs l’estiment «légère». On la constate notamment dans les cantons de Vaud et du Valais, mais aussi à Bâle.

Éviter les morts plutôt que les compter

La prévention développée depuis le choc de 2003, qui avait causé 975 décès «évitables», a bien un effet, se réjouit-il: le personnel soignant est mieux formé, et la population mieux informée. Mais on pourrait faire davantage, notamment pour les personnes non médicalisées, estime le médecin cantonal. Les personnes vivant encore chez elles se retrouvent plus facilement isolées, d’autant plus en période de vacances de leurs proches, et le système actuel n’est pas parfait. «Aujourd’hui, on les appelle pour prendre des nouvelles, mais l’idéal serait d’utiliser des capteurs de température corporelle et de rythme cardiaque, qui existent dans un format miniature depuis longtemps déjà.» Le projet, qui nécessiterait études et coordination, en est uniquement à ses balbutiements, notamment parce que «les équipes sont sur les rotules après la pandémie», rappelle Claude-François Robert.