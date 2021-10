France – On pourrait skier sans pass sanitaire cet hiver

Ouverture garantie

À l’occasion du congrès annuel des opérateurs de s domaines skiables français organisé jeudi à Chambéry, Jean-Baptiste Lemoy ne est donc sorti de sa réserve, afin de rassurer un milieu fragilisé par un hiver 2020-2021 où aucune remontée mécanique n’a fonctionné dans l’Hexagone, à cause de la pandémie. Le coût de cette non-ouverture a atteint six milliards d’euros (6,5 milliards de francs) pour l’État français. «La décision prise l’hiver dernier demeure incomprise. Elle a déstabilisé l’emploi et fragilisé la santé morale des gens», estime Nicolas Rubin, le maire de Châtel et président des remontées mécaniques du lieu et de Torgon (VS). «Aujourd’hui, je n’ai pas de raisons de ne pas croire en une saison sans pass. Et si celui-ci devait rester obligatoire pour les établissements accueillant du public (ndlr: restaurants sur les pistes), c’est à ce niveau qu’un filtre naturel s’effectuerait.»