Météo – On pourrait vivre le mois de mars le plus sec depuis le début des mesures

Les flammes se sont récemment emparées d’une forêt à Meiringen (BE).

La pénurie de pluie commence à avoir des répercussions dans diverses régions du pays. Même s’il a localement plu en début de semaine, ces précipitations n’ont pas été suffisantes. Le canton d’Uri a ainsi décidé jeudi d’augmenter son niveau d’alerte en termes d’incendies de forêt à 3 (sur 5 niveaux au total). Le risque est désormais estimé considérable, annoncent les autorités, dans un communiqué. Concrètement, la population est appelée à la plus haute prudence au moment de faire un feu en forêt. Au prochain niveau d’alerte, les feux en forêt seraient interdits. Au niveau 5, tout feu à l’extérieur – peu importe l’endroit – serait prohibé.

A Lucerne, Schwytz, Obwald et Nidwal, le niveau d’alerte se situe actuellement à 2. Au niveau fédéral, la situation actuelle est consultable sur le site de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Dans certaines vallées grisonnes tout comme au Tessin, il est totalement interdit de faire du feu en plein air. Fin janvier, un énorme incendie s’était déclaré sur le Monte Gambarogno (TI) en raison d’un feu de camp mal éteint par deux jeunes randonneurs originaires du canton de Schwytz.

«Une goutte dans l’océan»

Et la situation ne semble pas près de changer. «Pour l’heure, la pluie restera une denrée rare», déclare ainsi Michael Eichmann, de Meteonews. Selon lui, il y aura certes des précipitations ponctuelles durant les prochains jours, comme par exemple dans le Jura et en Suisse orientale. «Il fera partiellement humide, mais ce ne sera qu'une goutte d'eau dans l'océan.»

Et selon l’expert, le mois de mars pourrait même être le plus sec depuis le début des mesures. Un exemple: en mars 2012, la station de mesure de Zurich-Kloten a enregistré un record avec seulement 13 litres de précipitations par mètre carré. Or, normalement, il tombe en moyenne entre 60 à 70 litres au mois de mars. «Actuellement, les valeurs sont de 2 à 3 litres par mètre carré», ajoute Michael Eichmann. «Nous partons du principe que le risque d'incendie de forêt va continuer à augmenter au nord des Alpes, dans les prochains temps.»