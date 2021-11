Le patron des chasseurs en roue libre à la télé

France : «On prend du plaisir dans l’acte de chasse, j’en ai rien à foutre de réguler»

Le patron des chasseurs a fait de nouvelles déclarations fracassantes, mercredi sur RMC. Les défenseurs des animaux sont outrés.

Lors d’un débat sur la chasse dans les enclos, Willy Schraen a lâché: «Nous, c’est une passion. On prend du plaisir dans l’acte de chasse. (…) J’en ai rien à foutre de réguler. Je vais à la chasse parce que c’est ma passion et j’y prends du plaisir.» Cette déclaration sans filtre a provoqué l’indignation des défenseurs des animaux, le journaliste et activiste Hugo Clément en tête. «Au moins, maintenant, c’est clair», a-t-il tweeté mercredi.