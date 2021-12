Football – On prête de nouveau au Servette FC

Heureusement qu’il reste au FC Lucerne son fervent noyau de fans. Fidèles au poste même quand tout va mal, animant avec passion la tribune debout de la Swissporarena. Parce que pour le reste, les Lucernois vont mal. À côté de ce bloc presque plein à craquer, les autres secteurs paraissent à peine clairsemés. Et le pire concerne évidemment le terrain, où les hommes de Sandro Chieffo ont atteint le néant pendant les 40 premières minutes de la venue de Servette samedi. Laisser le ballon à des Grenat qui ne trouvent pas toujours les solutions pour porter le jeu peut faire sens. Sauf que le projet s’est longtemps arrêté là. Difficile de se montrer surpris au moment où le FCL part en vacances avec la lanterne rouge.

Un peu plus tôt, les Genevois avaient appris deux mauvaises nouvelles. D’abord le forfait de leur gardien Jérémy Frick, qui s’est apparemment bloqué le dos à l’entraînement. Steven Deana se trouvant également à l’infirmerie, pas de doute concernant l’homme qui garderait la cage servettienne samedi: Edin Omeragic, déjà appelé en renfort plus tôt dans le tour, face à Young Boys et Saint-Gall. La poisse ayant visiblement frappé à double, Kastriot Imeri a dû stopper son échauffement alors que son nom apparaissait sur la feuille de match. Pas de dernière sortie avant Noël pour l’homme en forme du moment.