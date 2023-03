Gens du voyage à la Bourdonnette: «On prévoit de rester ici jusqu'en novembre»

Ethniquement, les occupants se définissent comme des Roms. Professionnellement, ils sont artisans, proposent des services de peinture, posent des portes et fenêtres ou s’adonnent à la brocante. «On est tous en règle. On a tous un permis de séjour. Ça fait vingt ans qu’on vient en Suisse. On a des clients fidèles ici», se défend Pascual. Avant d’ajouter: «Mais, comme chaque année, c’est la catastrophe. Tout est plein!»

C’est notamment le cas à Rennaz (VD), seule aire autorisée aux gens du voyage dans le canton et parmi les sept en Suisse. Elle accueille plus de 40 convois et est complète depuis son ouverture, lundi dernier. La semaine dernière, les gens du voyage ont erré dans le Grand-Lausanne pour trouver un espace où s’installer. «Pour nous, le mieux serait de se partager entre Genève et Lausanne», confie Pascual. Pour l’eau courante, l’électricité et le ramassage des déchets, lui et les siens paient 37 francs par caravane et par jour, selon ses dires.