Vacances en Suisse – On profite de la neige toute l’année à Saas-Fee

Un skieur solitaire monte à notre rencontre. Il s’approche de notre guide qui lui conseille de rebrousser chemin parce que ses peaux de phoque ne sont pas adaptées au terrain situé plus haut. «Le glacier est agité. J’ai sondé la trace.» Comprenez: trop de glace, pas assez de neige pour les skis. Le randonneur l’admet et ajoute, avec un accent valaisan: «On a l’impression d’être en plein été». L’assertion laisse bouche bée les trois citadins qui constituent la cordée derrière le guide. Depuis deux heures, raquettes aux pieds, nous évoluons pourtant dans un décor blanc tout à fait hivernal.

On arpente un territoire mi-lunaire, mi-alpin sur le Längfluh, sommet culminant à 2870 mètres. Saastal Tourismus

Y a plus d’saisons

Les saisons sont donc une question subjective. Elles le sont d’autant plus sur le Längfluh, sommet culminant à 2870 mètres où s’étend le glacier de Fee. Notre guide, un quadragénaire qui a grandi dans la région, raconte que la masse gelée allait jusqu’à Saas-Fee (1800 mètres) quand il était enfant. Aujourd’hui, il faut prendre une télécabine, puis un téléphérique pour s’y aventurer été comme hiver. Avec des crampons ou des raquettes. En ce mois de mars, alors que les fleurs printanières éclosent en Plaine, le domaine skiable haut-valaisan garde son manteau immaculé. L’excursion sur le glacier est la parfaite illustration d’une expérience sensationnelle à vivre quelle que soit la saison. On arpente un territoire mi-lunaire, mi-alpin, composé de gigantesques replis de glace et de crevasses. Vision spectaculaire. Vertige garanti.

Skier (presque) toute l’année

Des skieurs admirent le lever du soleil depuis le col du Mittelallalin. Saastal Tourismus

De la neige, il y en a aussi sur le col du Mittelallalin (3500 mètres) où l’on skie presque dix mois par an. La saison hivernale court jusqu’au 24 avril. Le domaine skiable estival (20 kilomètres des pistes) ouvre le 16 juillet. Le spot est notamment connu pour son restaurant panoramique qui effectue une rotation constante. Certains mercredis et dimanches (jusqu’au 3 avril), les skieurs s’agglutinent sur sa terrasse afin d’admirer le lever du soleil. Pour offrir ce spectacle grandiose, les infrastructures s’éveillent exceptionnellement entre 5h55 et 6h20 (majoration du tarif): deux télécabines, un métro alpin, puis un funiculaire permettent l’accès. Sitôt arrivés, les affamés de descente sautent allègrement l’étape du petit-déjeuner et tâtent la neige dans le jour naissant. Pour eux, le printemps n’existe pas.

BONNES ADRESSES

Schäferstube

Le chalet qui abrite la Schäferstube se situe sur les hauts du village. La petite montée creuse l’appétit. Et le gastronome n’est pas déçu par ce léger effort. L’établissement tenu par Daniel Kornhuber (en cuisine) et Simone Zurbriggen (en salle, sélection des vins) twiste des classiques et s’aventure parfois hors piste. La preuve avec une soupe de poissons (morceaux entiers) agrémentée de gnocchis, de légumes racines et aromatisée au safran. En plat, le Veau 2.0 (filet + ris) et ses légumes méritent le détour.

Le Veau 2.0 (filet + ris) et ses légumes. E. Coissy

Cäsar Ritz

Entrée: homard / raisin / orange / radicchio. E. Coissy

Le Cäsar Ritz est la table gastronomique du Walliserhof, un hôtel cinq étoiles au cœur de la station. Même si le cadre est un peu daté, la cuisine, elle, ne l’est pas. La brigade menée par le Hambourgeois Timo Zimmer, 27 ans, fait montre de vivacité. L’intitulé des plats se résume à l’énumération des ingrédients. Mets raffinés, exécution maîtrisée. Mention spéciale pour le pianiste en salle.

Plat: agneau / ail noir / topinambour / pomme de terre ancienne / fève tonka. E. Coissy

Brasserie, The Capra

Ceviche alpin d’omble chevalier. E. Coissy

Voici une brasserie qui porte bien son nom. À la table du restaurant du Capra, un cinq-étoiles, on déguste une souris d’agneau parfaitement confite. Parmi les poissons proposés par le chef Sebastien Walczak, on remarque l’omble chevalier travaillé en ceviche. Belle sélection de vins valaisans. Service uniquement le soir.

Le dessert nommé Hémisphère:

chocolat, cerise, chili. E. Coissy

La Gorge

Il y a beaucoup d’hôtels à Saas-Fee, mais il n’y en a sûrement qu’un seul accroché à un précipice. La Gorge est un boutique-hôtel confortable, idéalement situé dans la station. Une partie du sol du restaurant est vitrée de telle sorte que la Feevispa, la rivière en contrebas, semble couler sous les pieds des convives.

